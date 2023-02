Chojniczanka Chojnice zdobyła cenny punkt w meczu z Puszczą Niepołomice. Opuściła strefę spadkową

Chojniczanka Chojnice nie była faworytem w meczu z Puszczą Niepołomice. Podopieczni trenera Krzysztofa Brede walczą o utrzymanie, a Puszcza jest w czołówce tabeli Fortuny I ligi i liczy się w grze o awans do PKO Ekstraklasy.

Zresztą mecz w Chojnicach wyglądał tak, jak pokazuje tabela, czyli pod dyktando zespołu Puszczy. Goście mieli znakomitą okazję do strzelenia gola. Po strzale Wojciecha Hajdy piłka odbiła się od nóg Marcina Grolika, a za chwilę z pięciu metrów szczęścia szukał Kamil Zapolnik, ale kapitalną interwencją popisał się Mateusz Kuchta. Były jeszcze kolejne okazje Zapolnika oraz Lucjana Klisiewicza, ale zawodnikom Puszczy brakowało skuteczności. Za to tuż przed przerwą, po rzucie rożnym, powstało zamieszanie w polu karnym gości i po zagraniu Grolika piłkę głową do siatki skierował Paweł Czajkowski.