Chojniczanka Chojnice wypożyczyła 20-letniego pomocnika z Rakowa Częstochowa. Daniel Szelągowski spędzi wiosnę w 1 Lidze

Transfery Chojniczanki Chojnice w zimie 2023 roku

Daniel Szelągowski urodził się 2 września 2002 roku w Kielcach. Jego nominalnymi pozycjami są prawa lub lewa pomoc. Może również zagrać jako ofensywny pomocnik. To drugi zawodnik, który wzmocni Chojniczankę przed rundą wiosenną 2023 roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Daniel dołącza do naszego zespołu, bo nie byliśmy jedynym klubem, który o niego zabiegał. Mimo młodego wieku jest to z pewnością już doświadczony zawodnik, który bez wątpienia wzmocni naszą formację młodzieżową. Ten ruch, to kolejny efekt potrzeby przeprofilowania naszej kadry, w której brakowało wystarczającej liczby klasycznych skrzydłowych. Jak dotąd nasze plany co do zimowych wzmocnień idą zgodnie z założeniami moimi jak i trenera. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej – tłumaczy Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Chojniczanki.