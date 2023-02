Chojniczanka Chojnice wygrała ze Skrą Częstochowa i uciekła ze strefy spadkowej. Siódmy gol w sezonie Tomasza Mikołajczaka

Ten mecz był bardzo ważny dla obu zespołów. Chojniczanka i Skra walczą o utrzymanie w Fortunie I lidze, więc punkty w bezpośrednim starciu były niezwykle cenne. Nic dziwnego, że obie drużyny przystąpiły do tego spotkania niezwykle skoncentrowane.

Chojniczanka bardzo chciała wykorzystać atut gospodarza i to udało jej się osiągnąć. Podopieczni trenera Krzysztofa Bredego bardzo szybko objęli prowadzenie. Już w 8 minucie futbolówkę do siatki rywali skierował Tomasz Mikołajczak. To już siódme trafienie w tym sezonie 25-letniego kapitana zespołu z Chojnic. Gospodarze byli w tym meczu lepszym zespołem i prowadzili w pełni zasłużenie. Nie zamierzali jednak tylko bronić skromnej przewagi. W drugiej połowie Chojniczanka zadała decydujący cios. Po rozegraniu rzutu rożnego drugiego gola dla gospodarzy strzelił Adam Ryczkowski.

