Chojniczanka Chojnice rundę rozpoczęła bardzo dobrze. W drugim meczu czeka ją jednak trudniejsze zadanie na wyjeździe

Chrobry Głogów - Chojniczanka Chojnice 19.02.2023

W meczu wznawiającym rozgrywki Fortuny 1 Ligi w Chojnicach Chojniczanka była faworytem konfrontacji ze Skrą Częstochowa. Zadaniu sprostała, a na listę strzelców wpisywali się niezawodni Tomasz Mikołajczak oraz Adam Ryczkowski. Przed podopiecznymi trenera Krzysztofa Bredego seria spotkań z drużynami z czołówki ligowej. W niedzielę, 19 lutego o godz. 18.00 rozpoczną wyjazdowe spotkanie z Chrobrym Głogów.

- Wiemy, że ten początek jest bardzo istotny. Nie straciliśmy bramki, a zdobyliśmy dwie. W piłce nożnej chodzi o to, aby być skutecznym. Z pełną pokorą podchodzimy do tego wszystkiego, co się działo, ale budujemy też na tym pewność siebie, że potrafimy skutecznie i mądrze grać - tłumaczył po pierwszym spotkaniu Krzysztof Brede.

Wyjazdowa statystyka Chojniczanki w tym sezonie nie napawa optymizmem. Ekipa z Pomorza w dziewięciu podejściach nie wygrała jeszcze ani razu, notując przy tym cztery remisy. Chrobry Głogów to zespół solidny. Prowadzona przez Marka Gołębiewskiego drużyna na inaugurację przegrała w Chorzowie z wiceliderem, Ruchem 0:1, tracąc gola z rzutu karnego w ósmej minucie doliczonego czasu. Przed własną publicznością idzie jej jednak w kratkę, a w czym "Chojna" może upatrywać swojej szansy.