Chojniczanka Chojnice postawiła się faworytowi, ale nie ma nawet punktu. Ruch Chorzów wygrał, bo był skuteczniejszy

Chojniczanka nie była faworytem w starciu z Ruchem. To zespół z Chorzowa walczy o awans do PKO Ekstraklasy, a gospodarzom przyświecają odmienne cele.

Lechia Gdańsk dała popis skuteczności w drugiej połowie i rozgromiła zespół Miedzi Legnica 4:0! Biało-zieloni wracają do gry o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ale przed zespołem kolejne mecze o…

Tymczasem podopieczni trenera Krzysztofa Bredego postawili się faworytom i zagrali z Ruchem jak równy z równym. Chojniczanka miała swoje okazje do strzelenia gola, ale zdecydowanie problemem była skuteczność. A dokładniej, to jej brak. Jak się gra z rywalem wyżej notowanym, to trzeba wykorzystywać swoje szanse, aby postarać się o niespodziankę. Gospodarze jednak tego nie potrafili zrobić.