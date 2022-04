Chojniczanka Chojnice i Radunia Stężyca obierają kierunek na Kraków. Pierwsi zagrają z Garbarnią, a drudzy z Hutnikiem

Cztery kolejki pozostały do końca rozgrywek eWinner 2 Ligi. Na Pomorzu nastroje wśród kibiców są znakomite. Chojniczanka Chojnice rozsiadła się na drugim miejscu w tabeli, a po środowej serii spotkań ma już siedem punktów przewagi nad trzecim Ruchem Chorzów. Beniaminek Radunia Stężyca jest szósta, a to miejsce gwarantujące dodatkowe emocje w barażach.

A głodny gry i zwycięstw w ekipie "Chojny" jest chociażby Tomasz Mikołajczak. 34-letni kapitan w dwóch ostatnich meczach z Motorem Lublin i rezerwami Lecha Poznań strzelił trzy bramki na wagę sześciu punktów. Rozgrywający 10. sezon w Chojniczance ofensywny piłkarz ma już 10 trafień w tym sezonie 2 Ligi.

W obu przypadkach nasze zespoły są faworytami. Hutnik Kraków to zespół ze strefy spadkowej (29 punktów po 30 kolejkach). Natomiast Garbarnia ma 42 punkty i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Trzeba jednak pamiętać, że w październiku Garbarnia zaskoczyła w Chojnicach, wygrywając 3:1. Jednocześnie była to... ostatnia przegrana "Chojny" w obecnych rozgrywkach. Radunia nie miała za to litości dla Hutnika, pokonując go u siebie 5:2.