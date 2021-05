Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice. Trener Adam Nocoń zwolniony! Adrian Błąd i błędy obrońców "Chojny" zadecydowały o porażce

Chojniczanka Chojnice przegrała 0:3 z GKS-em Katowice i nie ma praktycznie szans na bezpośredni awans do 1 Ligi

eWinner II liga. W ciągu sześciu dni GKS Katowice dwukrotnie spotykał się z drużynami z Pomorza. W niedzielę, 23 maja ograł u siebie 4:1 Bytovię Bytów. W piątek, 28 maja już na wyjeździe wygrał 3:0 z Chojniczanką Chojnice. Kilka godzin po tym meczu z pracą w Chojnicach pożegnał się Adam Nocoń. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie zastąpić go ma Tomasz Kafarski.

Chojniczanka Chojnice zwolniła trenera Adama Noconia Trener Adam Nocoń został zwolniony w piątek, 28 maja 2021 roku. To pokłosie przegranego meczu z GKS-em Katowice 0:3. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że to trudny moment i czeka nas wymagający finisz rozgrywek. Wierzymy, że drużynie potrzebny jest wyraźny bodziec dlatego podjęliśmy tę ciężką decyzję. Wszyscy mamy nadzieję, że to odmieni naszą grę i doprowadzi do celu – uzasadnił tę decyzję Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki.

Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice 28.05.2021 Piątkowe popołudnie w Chojnicach miało wskazać drużynę, która zasługuje na bezpośredni awans do Fortuny 1 Ligi. Wobec niedawnego przypieczętowania promocji przez Górnika Polkowice do obsadzenia jest jeszcze jedno miejsce. Największe apetyty na jego zajęcie wykazywały do tej pory GKS Katowice i Chojniczanka Chojnice. Obie te drużyny spotkały się właśnie w piątek, 28 maja na stadionie przy ul. Mickiewicza.

Już pierwsza połowa spotkania pokazała, że bliżej tego celu będzie katowicka jedenastka. Znany z gry w Zagłębiu Lubin i Arce Gdynia Adrian Błąd huknął w 23 minucie zza pola karnego i Paweł Sokół mógł tylko zobaczyć, jak futbolówka wpada do jego bramki. 10 minut później było już 2:0 dla przyjezdnych, a tym razem na zmianie wyniku zadecydował... błąd linii defensywnej "Chojny". Zagranie wzdłuż pola karnego przejął Filip Kozłowski i podwyższył stan meczu. Grająca ostatnio w kratkę Chojniczanka znalazła się w bardzo złej sytuacji. Zaczęła kreować sytuacje, miała więcej z posiadania piłki i odnotowywała więcej strzałów na bramkę katowiczan, ale do przerwy nie dało to oczekiwanego skutku. Po zmianie stron także, niestety, niewiele to dawało. Dodatkowo, w 74 minucie goście powinni dostać rzut karny po ostrej interwencji wyprostowaną nogą Marcina Grolika. Sędzia jednak nie dopatrzył się w tym przypadku nieprawidłowego zagrania na Filipie Kozłowskim. Cztery minuty później w zamieszaniu w polu karnym z 11 metrów huknął ponownie Adrian Błąd i podwyższył na 3:0. Chojczanka była bezradna, nie potrafiła nic sensownego skonstruować, raziła fatalnymi błędami przy rozgrywaniu stałych fragmentów gry.

W 84 minucie "Chojna" miała najlepszą sytuację tego dnia. W roli głównej pod bramką rywali wystąpił Marcin Grolik, który dostał piłkę, uderzył bez zastanowienia w długi róg, ale futbolówka odbiła się tylko od słupka. Przed meczem 36. kolejki eWinner 2 Ligi GKS Katowice wyprzedzał w tabeli Chojniczankę o punkt. Po bezpośrednim spotkaniu ta przewaga wzrosła do czterech "oczek". Drużyna trenera Rafał Góraka pewnie zmierza do zajęcia drugiego miejsca i bezpośredniego awansu. Zespołom z miejsc 3-6 pozostanie walka w barażach. Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Adrian Błąd (23), 0:2 Filip Kozłowski (33), 0:3 Adrian Błąd (78) Chojniczanka: Sokół - Czajkowski, Grolik, Bartosiak, Mudra (74 Napołow) - Klichowicz, Kona (60 Rakowski), Ziętarski (69 Nowak), Mikołajczak (69 Golański), Ryczkowski - Skrzypczak (60 Pląskowski) GKS: Królczyk - Wojciechowski, Jędrych, Kołodziejski (57 Urynowicz), Rogala (26 Janiszewski) - Kościelniak, Jaroszek, Figiel, Błąd (81 Gałecki), Pawłas - Kozłowski (81 Kurbiel)

Żółte kartki: Mikołajczak, Bartosiak (Chojniczaka) oraz Kozłowski (GKS) Sędziował: Piotr Idzik (Poznań)

