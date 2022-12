Choinki od leśników? Zobacz gdzie najlepiej kupić choinkę w Wejherowie

Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia nadleśnictwa z powiatu wejherowskiego przygotowały ofertę sprzedaży drzewek świątecznych. Po choinki leśnicy zapraszają do Nadleśnictw Wejherowo, Strzebielino oraz Choczewo. Ceny zaczynają się od 20 zł brutto do 1 metra wysokości drzewka. Sprawdźcie, gdzie i kiedy możecie udać się do leśników: