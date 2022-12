Choinka w Pucku (2022). Na Starym Rynku zapalili świąteczne drzewko, a potem spadł śnieg. Puck wygląda jak z bajki | ZDJĘCIA

Pogorzelcy z gminy Trąbki Wielkie proszą o pomoc. Ruszyła zbiórka pieniędzy

To miał być dom ich marzeń. Zaczęli go budować zaraz po ślubie, by stworzyć w nim rodzinę. Niestety pożar, który wybuchł wieczorem 23 listopada 2022 r. rozbił...