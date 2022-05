Chłodna wiosna. Tylko dwa dni z temperaturą powyżej 20 st. na Pomorzu od początku roku. Kiedy będzie cieplej?

- Nasz region kontynentu jest od początku roku pod wpływem cyrkulacji zachodniej, atlantyckiej, która teoretycznie o tej porze roku występować nie powinna. Zimą przynosiła cieplejsze powietrze, natomiast cały okres wiosenny zapewnia temperatury umiarkowane, czyli nazwijmy je potocznie kwietniowymi. I takie też notowały w maju termometry. Można to trochę porównać do zjawiska tzw. późnego lata, kiedy wysokie temperatury notowane są we wrześniu, a nawet październiku, tyle że jest to całkowita odwrotność.