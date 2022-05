Cheerleaders Maxi napędzają do walki koszykarzy Czarnych Słupsk. Urokliwe i zgrabne cheerleaderki w akcji na meczach ZDJĘCIA

Perfekcyjne fryzury i makijaż, stroje zmieniane z dużą częstotliwością, a przede wszystkim bardzo dobra kondycja to wyróżniki cheerleaderek, które zagrzewają do boju koszykarzy Czarnych Słupsk. Cheerleaders Maxi bez wątpienia należą do jednej z najlepszych grup w Polsce. Towarzyszą ambitnie grającym zawodnikom Mantasa Česnauskisa.

Prezentujemy urywek ich występów podczas półfinałowej rywalizacji Czarnych Słupsk ze Śląskiem Wrocław. Autorem bogatej fotogalerii jest Łukasz Capar.