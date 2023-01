Cheerleaderki z Gdyni rozgrzewają publiczność podczas meczów mistrzostw świata w piłce ręcznej w Ergo Arenie

NOWE PIT za 2022 rok: wspólne rozliczenie małżonków PIT-37 lub PIT-36 korzystne jak nigdy

Wspólne rozliczenie podatku przez małżonków to przywilej, który może dać ogromne korzyści, liczone w tysiącach złotych - i to do zwrotu, jeśli w trakcie roku...