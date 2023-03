Chcieli ukraść luksusowy samochód, przeszkodził im płacz dziecka. Teraz szuka ich Krzysztof Rutkowski | ZDJĘCIA

- Sprawa dotyczy próby kradzieży, podczas której bandyci w brutalny sposób weszli do domu i próbowali ukraść mercedesa klasy G. Są to bardzo drogie samochody i unikalne, dochodzą do wartości 1,5 mln zł i nie ma ich na rynku. Właściciel firmy z okolic Żukowa zamówił pojazd w ubiegłym roku. Kiedy odebrał go w grudniu, był on przygotowywany do jazdy, oklejany zabezpieczającymi foliami do 15 stycznia. Był przechowywany w miejscu, gdzie właściciel czuł się bezpiecznie, na terenie swojej firmy w okolicach Żukowa. 10 lutego pojazd został przeprowadzony do miejsca jego zamieszkania - mówił Krzysztof Rutkowski.