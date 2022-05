Chcesz w ciekawy sposób spędzić wakacje? Wstąp do WOT! red.

Zbliża się kolejna, czwarta już odsłona akcji Wojsk Obrony Terytorialnej „Wakacje z WOT”. Jest to oferta skierowana w szczególności do nauczycieli, pracowników naukowych, uczniów i studentów, którzy chcieliby wstąpić do 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i zrealizować szesnastodniowe szkolenie podstawowe bez uszczerbku w swoich zawodowych i edukacyjnych obowiązkach.