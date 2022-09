Chcemy inwestować w ludzi - tak mówi nam Piotr Bromber. Zobaczcie rozmowę z wiceministrem zdrowia

Rozmowa z Piotrem Bromberem, wiceministrem zdrowia

Piotr Bromber: Nie mam wrażenia bym uczestniczył w kłótni, awanturze. Raczej są to dyskusje na tematy ważne w ochronie zdrowia, jej organizacji, finansowania, zarobków. Dyskusje, które mają swoją dynamikę.

8Między „sporem” a „dyskusją” jest taka zasadnicza różnica?

Inne nastawienie, inne emocje. Nie ma „przeciwnych” stron. Nie ma przesadnego podkreślania różnic. Nie ma klinczu.

Ale jak prowadzić dyskusję o wynagrodzeniach, nie wchodząc w spór. Tu oczekiwania od początku są rozbieżne.

Nikt wcześniej nie podjął decyzji by całościowo inwestować w zawody medyczne - w ludzi. I to powinno być punktem wyjścia do dyskusji, a nie sporu.