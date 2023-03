Charytatywne morsowanie w Malborku dla dwóch dziewczynek. To maraton 12-godzinnej kąpieli w zimnym Nogacie. ZDJĘCIA

Malborskie Morsy od wielu tygodni przygotowywały tę imprezę dobroczynną, a w sobotę (4 marca) organizatorzy byli już na miejscu około godz. 5, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. O godz. 7 jako pierwsi do wody weszli Albert Witkowski, prezes tego stowarzyszenia, i Grzegorz Nowicki, malborczyk znany też jako Mors z Nogatu, a razem z nimi burmistrz Marek Charzewski.

- Nie było źle. Woda jest cieplejsza niż temperatura powietrza. Wbrew pozorom, jak się tu stoi na brzegu, a potem wchodzi do wody, to tam jest cieplej. Bo tu na wietrze jest chłodniej. Pierwsze uczucie jest takie, jakby się wchodziło do ciepłej wody. Później oczywiście, jak się tam trochę postoi, to już trochę czuć – mówił nam Marek Charzewski po wyjściu z Nogatu.