Ceny żywności po żniwach nie spadną. W czerwcu najbardziej drożały: cukier, olej, mąka

Indeks światowych cen żywności, który monitoruje większość towarów spożywczych sprzedawanych na świecie, wyniósł w czerwcu 154,2 pkt. A to oznacza spadek o 3,7 pkt (2,3 proc.) wobec maja, podała Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Był to trzeci z rzędu miesięczny spadek tego wskaźnika. W marcu wyniósł on rekordowe 159,7 pkt i wzrósł wobec lutego o 13 proc.

Choć spadki wskaźnika są wyraźne i napawają optymizmem, to jednak cały czas jego poziom jest wyższy o ponad 20 proc. niż rok temu. W czerwcu liderem spadku były oleje roślinne, których światowe ceny obniżyły się o 7,6 proc. w stosunku do maja – w sumie ich indeks spadł już o blisko 16 proc. wobec szczytów z marca 2022 r. Indeks cen zbóż obniżył się o 4,1 proc., ale nadal był o 27,6 proc. wyższy niż w czerwcu 2021. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły w czerwcu o 5,7 proc., ale w stosunku do ub. r. ciągle były wyższe o prawie 50 proc. Eksperci tłumaczą, że czerwcowe spadki indeksu cen żywności na świecie mają silnie sezonowy charakter. Są podyktowane większą ilością surowca, pochodzącego z bieżących zbiorów. Poza tym rolnicy, którzy jeszcze trzymali ubiegłoroczne zboże licząc na wyższą cenę, teraz go sprzedają, bo za chwilę będą magazynować tegoroczny plon.