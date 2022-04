Ceny węgla szaleją. Wkrótce tona może kosztować 3 tys. zł, trzy razy więcej niż rok temu. Ceny opału szokują!

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i Federacji Autoryzowanych Sprzedawców PGG mówią o dramacie na rynku. Unijna polityka dekarbonizacji spowodowała zmniejszenie wydobycia węgla w kraju. Podaż węgla malała szybciej niż popyt, a powstałą w ten sposób lukę uzupełniał węgiel z importu, w 80 proc. z Rosji. W związku z wojną na Ukrainie, odcięcie się Polski od węgla rosyjskiego jest bezdyskusyjne. Spowoduje jednak duże zawirowania na rynku. Według organizacji, zabraknie na nim około 11 mln ton węgla, co będzie skutkowało wzrostem cen.

- Od początku roku do 15 kwietnia zaimportowano ok. 2 mln ton węgla. Po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji, drogą kolejową mogłyby wjechać znaczące ilości węgla z Kazachstanu. Jednakże spodziewamy się, że Rosjanie — w ramach odwetu za embargo — zablokują tranzyt węgla z Kazachstanu już w maju. Zostają porty. Maksymalna przepustowość portów, według naszej wiedzy, to 8 mln ton węgla na rok, lecz jeden kwartał już minął, co daje tylko 6 mln ton. Biorąc pod uwagę konkurencję o szlaki wodne z innymi surowcami, można zakładać ok. 4 mln ton przepustowości do końca roku. W sumie daje to podaż, ponad roczną produkcję krajową, na poziomie 6 mln ton. Przy założeniu niezmienionego popytu, daje to niemożliwy do uzupełnienia brak na poziomie 11 mln ton. Niedobór będzie odczuwalny jak nigdy dotąd – pisze we wspólnym liście otwartym Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i Zbigniew Krupski, prezes Federacji Autoryzowanych Sprzedawców z Polskiej Grupy Górniczej.