Ceny noclegów nad morzem wzrosły. Średnio za tydzień w hotelu zapłacimy powyżej 3 tys. zł. Najdroższa oferta kosztuje 10-13 tys. zł

Rosną ceny za pobyt nad morzem

Za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu nad morzem zapłacimy średnio 3 018 zł. To o 283 zł więcej niż w 2020 roku - wynika z raportu Rankomat.pl, który co roku sprawdza ceny w kilkunastu portalach z noclegami. W zestawieniu podano ofertę dotyczącą okresu od 12 do 19 lipca. W Sopocie najniższa cena noclegu w hotelu wynosi 3 606 zł. Powyżej 3 tys. zł za tydzień wakacji trzeba zapłacić w Ustce (3 206 zł), Międzyzdrojach (3 184 zł) i Świnoujściu (3 107 zł). Nieco taniej jest w Łebie (za 7 nocy zapłacimy 2 541 zł) oraz w Kołobrzegu (2 467 zł). Za pobyt z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej.