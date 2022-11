Ceny gazu w 2023 r. będą zamrożone na tegorocznym poziomie. Będą też dodatki gazowe dla najuboższych

- Podstawowe założenie ustawy gazowej to zamrożenie taryfy gazowej - stawki, którą zapłacą gospodarstwa domowe - na poziomie tego roku. Mówimy o kwocie netto. Komisja Europejska oczekuje od nas przywrócenia VAT-u, więc od początku 2023 r. ten VAT do taryfy gazowej wróci, to będzie jedyna zmiana w stosunku do rachunku z 2022 r. - mówiła podczas konferencji prasowej minister klimatu Anna Moskwa (projektem przepisów jeszcze dziś ma zająć się Sejm).