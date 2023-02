Ceny ciepła nie urosną już do końca 2023 roku. Podwyżki zahamowano nowelizacją ustawy

Nowe narzędzie do walki z rosnącymi cenami ciepła. Odbiorcy odetchną, przedsiębiorstwa dostaną rekompensaty

Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 lutego ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. To system wsparcia kosztów wytwarzania oraz dostarczania ciepła.

W związku z nowelizacją w życie ma wejść nowe narzędzie do ochrony odbiorców ciepła.

W nowelizacji wprowadzono maksymalną cenę dostawy ciepła, która będzie obowiązywać od 1 marca do końca 2023 roku. Dzięki temu podwyżki mają zostać zatrzymane na poziomie nie większym niż 40 procent. Jeśli przekroczą one ten próg, wówczas to nie odbiorca ciepła zostanie nimi obciążany, a przedsiębiorstwa energetyczne.