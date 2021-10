Ceny alkoholu i papierosów pójdą w górę. Resort finansów zapowiada wzrost akcyzy na te produkty

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zmienia przepisy akcyzowe. Resort poinformował, że główna zmiana to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10 proc. i wprowadzenie tzw. mapy akcyzowej, czyli harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata. W przypadku alkoholu, w latach 2023-2027 akcyza wzrosłaby o 5 proc. rok do roku, a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich (podgrzewany tytoń) – o 10 proc.

Resort finansów podaje też szczegółowe wyliczenia. Przykładowo, w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wzrost opodatkowania 40 proc. wódki na butelce (0,5 l) wyniesie około 1,50 zł. W przypadku wina (0, 75 l) będzie to ok. 16 groszy, w przypadku piwa (0,5 l) - ok. 6 groszy. Można też spodziewać się, że opodatkowanie paczki papierosów wzrośnie o ok. 30 groszy, a wyrobów nowatorskich – o około 1 zł. Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę akcyzy przede wszystkim troską o zdrowie Polaków. Powołuje się na dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ocenia koszty związane z nadużywaniem alkoholu na blisko 31 mld zł rocznie. Resort wskazuje też, że w Polsce koszt leczenia chorób wywoływanych dymem tytoniowym, to 15 proc. całkowitych wydatków na leczenie.