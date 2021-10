Centralny Port Komunikacyjny - inwestycja warta 35 mld złotych. To mit, czy hit?

Warta 35 mld złotych inwestycja, pomyślana została jako środkowoeuropejski megahub transportowy, zdolny obsłużyć rocznie nawet 100 mln pasażerów. Rozpoczęcie budowy CPK planowane jest na rok 2023. Pierwsi pasażerowie z Lotniska „Solidarność” mają odlecieć cztery lata później. Centralny Port Komunikacyjny, dzięki swojej lokalizacji, będzie więc mógł oferować wygodne połączenia z Dalekim Wschodem i Ameryką Północną.

Port jeszcze nie powstał, a już obrósł szeregiem mitów, manipulacji, w najlepszym razie półprawd. Przeciwnicy budowy CPK mają wątpliwości przede wszystkim co do lokalizacji - ich zdaniem w tym miejscu znajdują się najżyźniejsze na Mazowszu gleby i obszary chronione Natura 2000. Sugerują, że inwestycja doprowadzi do ruiny ekonomicznej mieszkańców i spowoduje ekologiczną katastrofę regionu. Twierdzą, że CPK to wyłącznie polityczna gigantomania. Podsuwają również argument, że przynajmniej część mieszkańców gminy Baranów nie życzy sobie budowy lotniska. Jednak najbardziej kuriozalnym kontrargumentem ma być teza, że Centralny Port Komunikacyjny jest Polsce zbędny, bo… Niemcy właśnie otworzyli Port Lotniczy Berlin Brandenburg.