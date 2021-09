Cenowy zawrót głowy. Niektóre materiały budowlane droższe o kilkadziesiąt procent Agnieszka Kamińska

Dla osób, które planują remont mieszkania lub budowę domu, nie mamy dobrych wiadomości. Znacząco wzrosły materiały budowlane i na razie nie zanosi się na to, by te ceny spadały. - Bardzo droga jest teraz stal, styropian, drewno. Trudno znaleźć produkt w branży budowlanej, który by nie drożał – twierdzi dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, ekspert ds. infrastruktury.