Cennik Poczty Polskiej 2020. Ile kosztuje list, a ile paczka? Oto ceny i formaty dla przesyłek w kraju. Poczta Polska - ceny listów i paczek

List polecony już niebawem nadasz bez znaczka. To już pewne! Poczta Polska wprowadza rewolucyjne zmiany usprawniające obsługę przesyłek

To już pewne! Od 1 maja 2021 roku nie będzie można opłacać znaczkami nadania listów poleconych krajowych i zagranicznych. Wszystko to za sprawą stopniowego wprowadzania standaryzacji opłat dla przesyłek listowych rejestrowanych w Polsce i poza krajem. Mimo tego, Poczta Polska nadal będzie wydawać znaczki, które będą wykorzystywane do opłaty listów zwykłych, ale także do celów kolekcjonerskich. Spółka postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i wydłużyła termin wprowadzenia wspomnianej zmiany o 3 miesiące. Wszystko po to, aby klienci mieli możliwość wykorzystania zakupionych dotychczas znaczków.