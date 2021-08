Cenne literackie Kostki w Gdyni rozdane! Znamy laureatów NLG

O nominację do tegorocznych nagród ubiegało się 512 tytułów. Według regulaminu do konkursu dopuszczano książki napisane po polsku i wydane w roku 2020.

Spośród tych kilkuset tomów Kapituła Nagrody, obradująca pod przewodnictwem poety i krytyka literackiego prof. Jerzego Jarniewicza, wybrała 20 tytułów. Zgodnie z tradycją LNG, tomy nominowane do końcowej fazy konkursu podlegały podziałowi na cztery kategorie: esej, poezję, prozę oraz przekład na język polski. W każdej z kategorii nominowano pięć tytułów.

Śródtyt.: Tego nie da się czytać!

Odbierając w czasie gali przyznane okazałe Kostki, szczęśliwi laureaci na gorąco dzielili się z przybyłą na uroczystość publicznością osobistymi radosnymi reakcjami. Waldemar Bawołek, autor powieści „Pomarli”, który otrzymał zaszczytną Nagrodę w kategorii proza, wspomniał własną matkę, która nigdy nie rozstawała się z książką. Ale kiedy po roku 1989 mama pana Waldemara zaczęła zaczytywać się w tomach z popularnej wtedy serii Arlekinów, zwrócił mamie uwagę, że przecież ona „czyta wciąż tę samą książkę”. Podsunął więc mamie do czytania któryś awangardowy wówczas bestseller, a mama po lekturze paru stron straciła cierpliwość i powiedziała: „Waldziu! Tego nie da się czytać! Ten autor pisze tak samo mgliście, jak ty”...