Cenna pamiątka po naszych żołnierzach walczących na Westerplatte? Nowy eksponat Muzeum II Wojny Światowej OPRAC.: Tomasz Chudzyński

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Wojskowe nosze przedwojennej polskiej armii, z ciekawą historią, trafiły do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - To eksponat, który opowiada nie o walce, ale o cierpieniu polskich obrońców Westerplatte - mówi dyrektor Muzeum, dr Karol Nawrocki. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kilkadziesiąt lat leżały w jednej z piwnic w Nowym Porcie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że służyły do transportu rannych polskich żołnierzy walczących na Westerplatte we wrześniu 1939 r. Wojskowe nosze przedwojennej polskiej armii, z ciekawą historią, trafiły do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. "To eksponat, który opowiada nie o walce, ale o cierpieniu polskich obrońców Westerplatte" - mówi dyrektor Muzeum, dr Karol Nawrocki.