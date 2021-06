CBŚP rozbiło 2 agencje towarzyskie w Trójmieście. Gang miał brać od kobiet 2/3 utargu

- Funkcjonariusze ustalili, że pod przykrywką legalnie działających klubów nocnych w Gdańsku i Sopocie, członkowie grupy mogli nadzorować pracujące w nim kobiety świadczące usługi seksualne. W „klubach” pracowały Polki oraz obywatelki państw byłego bloku wschodniego. Część z nich była w niełatwej sytuacji materialnej, mieszkały w skrajnie trudnych warunkach i najprawdopodobniej oddawały członkom gangu aż dwie trzecie zarobionych pieniędzy. Według śledczych w przestępczy proceder mogli być także zamieszani niektórzy taksówkarze, którzy za przywiezienie klienta do agencji prawdopodobnie otrzymywali wynagrodzenie – relacjonuje nadkom. Iwona Jurkiewicz , rzeczniczka prasowa CBŚP.

Jak poinformowano oficjalnie rano, w środę 2 czerwca, policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, w minionym tygodniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie czerpali korzyści z cudzego nierządu. Według relacji służb, z zebranego materiału dowodowego wynika, że z tego procederu mogli uzyskać blisko 12 mln zł. Śledczy zastrzegają jednak, że kwota ta może ulec zwiększeniu, gdyż w dalszym ciągu prowadzone są ustalenia, jaki dokładnie zysk osiągnęli.

- Zatrzymano 19 osób i zabezpieczono m.in. telefony komórkowe , pałki i sejf, w którym znajdowało się ok. 60 tysięcy złotych w gotówce, złote i srebrne monety oraz 2 luksusowe zegarki –

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej (zagrożone karą do 5 lat więzienia) i czerpania korzyści z cudzego nierządu, a jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą (do 10 lat za kratami). 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a 11 osób zostało objętych dozorem policyjnym. Zabezpieczono również nieruchomości należące do podejrzanych o szacunkowej wartości ponad 9 mln zł.

Jak się dowiadujemy, sprawa ma charakter rozwojowy.