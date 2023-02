Cavaliada w hali Ergo Arena rozpoczyna się w czwartek, 2 lutego. Zobacz program zawodów jeździeckich

Cavaliada Tour to międzynarodowe prestiżowe zawody jeździeckie organizowane w czterech miastach w Polsce: Sopocie, Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W dniach 2-5 lutego 2023 zawody odbędą się w Ergo Arenie. Podczas wydarzenia odbędą się zawody w czterech kategoriach: Skoki przez przeszkody, WKKW na hali, Powożenie, Ujeżdżenie.

Cieszy nas to, że po raz drugi możemy gościć w Sopocie. Przez wielu hala w Sopocie jest oceniana jako najlepsza hala do zorganizowania tego typu wydarzenia. Jest to obiekt przystosowany bardzo dobrze do organizacji Cavaliady. Chciałbym podziękować pani prezydent za to, że nas wspierają i goszczą w Sopocie. Już jutro rozpoczynamy zmagania sportowe. Jest to sprawdzona formuła tych zawodów. Po sprzedaży biletów widzimy, że zainteresowanie jest dwukrotnie większe- mówi Jakub Patelka dyrektor Cavaliada Tour. Cavaliada Future to jest to, na co teraz stawiają organizatorzy. Mamy nadzieję, że zainteresowanie młodzieży Cavaliadą z roku na rok będzie coraz większe. Warto wspomnieć o konkursach pokazowych. Publiczność bardzo żywiołowo kibicuje podczas konkursów pokazowych. Przygotowaliśmy również ekspozycje wystawców ze sprzętem jeździeckim-dodaje Jakub Patelka