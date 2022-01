Cavaliada Sopot 2022. Oświadczyny Piotra podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich w hali Ergo Arena

Zawody jeździeckie Cavaliada Sopot 2022

W piątkowy wieczór w hali Ergo Arena publiczność czekała na ostatni konkurs – Potęgę Skoku. Nagle reflektor skierowany został na siedzącą na trybunie parę. Wyraźnie przejęty Piotr klęknął i zwrócił się do swojej dziewczyny:

- Wiem, że to szalone, Julia, ale tak samo jest to szalone, jak moja miłość do ciebie. Chcę ci wyznać, że bardzo cię kocham, szaleję. Julia, czy wyjdziesz za mnie?

Wzruszona Julia wyraziła zgodę, przy entuzjastycznych brawach publiczności.