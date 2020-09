Castle Triathlon Malbork 2020. Niezwykła impreza biegowa, a w tle krzyżacki zamek! Mistrzostw Polski w ironmanie na trasie biegowej

Castle Triathlon Malbork 2020. Złoty medal i rekord Polski Miłosza Sowińskiego

Miłosz Sowiński nazywany jest złotym dzieckiem polskiego triathlonu. Mimo to, swoim fenomenalnym wynikiem osiągniętym w niedzielę (6.09.2020) w Malborku zaskoczył wszystkich. Już samo to, że zdobył złoty medal mistrzostw Polski, stanowiło niespodziankę, a on okrasił to jeszcze rekordem Polski.