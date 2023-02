Cartusia 1923 pokonała Radunię Stężyca 1:0 w sparingach. Utrzymuje dobrą passę

W środę 1 lutego w Stężycy naprzeciw siebie stanęły dwa najlepsze zespoły piłkarskie powiatu kartuskiego - tutejsza II-ligowa Radunia oraz grający ligę niżej zespół Cartusii 1923 Kartuzy. Warunki atmosferyczne były dalekie od korzystnych - przy ciągle padającym deszczu ze śniegiem obie drużyny musiały się nieźle natrudzić, by rozegrać jakąkolwiek płynną akcję.

Niemniej goście ze stolicy Kaszub mogą zaliczyć środowy mecz do jednego z najlepszych występów ostatnich miesięcy. Każdy z zawodników Cartusii zagrał na wysokim poziomie, co miało wpływ na wyrównany charakter środowego pojedynku. Nawet można było momentami wskazać przewagę niebiesko-biało-czarnych, bo to właśnie oni potrafili stworzyć więcej sytuacji bramkowych.

Już w 2. minucie piłkarze Cartusii byli bliscy objęcia prowadzenia, ale piłkę w sytuacji sam na sam z bramkarzem Raduni w ostatniej chwili wybił spod nóg napastnika wracający obrońca gospodarzy. Później było jeszcze kilka sytuacji i strzałów na bramkę, ale stale brakowało precyzji, aby skutecznie wykończyć te akcje. Gospodarze z kolei najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie stworzyli sobie w 39. minucie meczu, w której wykonywali rzut wolny z 17. metra na wprost bramki. Strzał nad murem okazał się jednak zbyt lekki i nie sprawił kłopotów golkiperowi Cartusii Dawidowi Dąbrownemu.