Caritas organizuje centrum wsparcia dla cudzoziemców. Będzie pomagać tym, którzy już tu mieszkają i pracują oraz świeżo przybyłym

Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców Caritas ma zapewnione pieniądze na 1,5 roku działania. W tym czasie pomoże co najmniej 150 osobom z zagranicy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Będzie to możliwe dzięki nowemu przedsięwzięciu, którego realizację właśnie rozpoczyna Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Centrum będzie pomagać w tym, co cudzoziemcom sprawia największą trudność w Polsce.

- To funkcja informacyjno-doradcza; porady i konsultacje specjalistów do spraw integracji ze wsparciem prawników, psychologów, doradców zawodowych. Zaoferujemy też potrzebującym tłumaczenia przysięgłe. To najbardziej poszukiwana przez cudzoziemców pomoc – mówi Wiera Rebnin, lider przedsięwzięcia.