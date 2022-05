Bytowski Drutex nie tylko nowościami podbijał Londyn na targach Grand Designs Live – Excel London

Oba rozwiązania są autorskimi systemami opracowanymi przez własny dział badań i rozwoju Drutexu. Iglo Premier i Iglo EXT zbudowane są m.in. z profili 5-komorowych, w klasie A, powstałych wyłącznie z materiału pierwotnego. Dostępne są w szkleniu dwu-, jak i trzyszybowym, a ponad 40 kolorów okien do wyboru i szereg opcji dodatkowych pozwala na pełną personalizację produktu.

- Popularność naszego stoiska przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Klienci byli zachwyceni jakością prezentowanych przez nas okien, drzwi, rolet i żaluzji fasadowych. Na rynku Wielkiej Brytanii jesteśmy obecni od kilku lat. Ze względu na specyficzne rozwiązania technologiczne jest to rynek bardzo wymagający. W Drutexie doskonale rozumiemy potrzeby klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie i wprowadzenie do oferty okien oraz drzwi balkonowych otwieranych na zewnątrz - Iglo Premier i Iglo EXT

Targi Grand Designs Live – Excel London dla blisko 400 wystawców były okazją do zaprezentowania najnowszych trendów architektonicznych oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, które są niezbędne do rozwoju firm. Wśród nich nie mogło zabraknąć bytowskiego Drutexu .

Poza oknami dedykowanymi na rynek angielski nie mogło zabraknąć rozwiązań cenionych przez klientów na świecie. Eksponowane okna PVC Iglo Energy Classic, Iglo 5 Classic, aluminiowe, to mocne pozycje w portfolio Drutexu, co do których przekonuje się coraz więcej klientów z Wielkiej Brytanii.

- Drutex eksportuje dziś prawie 80 proc. wielkości całkowitej sprzedaży firmy. Nasze okna i drzwi obecne są na pięciu kontynentach. Pomimo tego, stale rozszerzamy portfolio produktów o nowości, które zapewnią nam dalszą ekspansję i wzmocnia naszą pozycję na międzynarodowym rynku stolarki okienno-drzwiowej - dodaje Marcin Kloska.