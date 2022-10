Bytów. Tajemniczy mężczyzna najpierw obserwował blok, potem próbował wejść do środka. "Ciekawski" 39-latek noc spędził w areszcie

we wtorek wieczorem (11.10.2022) do policjantów zadzwonili mieszkańcy jednego z bytowskich bloków. Zaniepokojeni zgłosili, że przy ich klatce schodowej, pomimo później pory, obcy mężczyzna próbuje dostać się do wnętrza, a ponadto nerwowo zagląda i obserwuje okna.

Po chwili na miejsce przyjechali policjanci. Gdy mężczyzna ich zauważył, próbował się oddalić z miejsca, lecz został wylegitymowany, bo dziwne zachowanie 39-latka w Bytowie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy

Ukraiński obywatel przekazał mundurowym, że próbował dostać się do swojej koleżanki.