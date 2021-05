Bytovia Bytów zaprzepaściła ostatnią szansę na ratunek. Po przegranej z rezerwami Lecha Poznań może żegnać się z II ligą

- Ciężko jest coś powiedzieć po meczu ostatniej szansy, który przegrywamy 1:2. Po raz kolejny straciliśmy bramki, których powinniśmy uniknąć, inaczej zareagować. To wszystko, co się stało, nie stało się tylko w jednym meczu, ale zbierało się już od dłuższego czasu. Na obecną chwilę nie wykonaliśmy planu, jaki sobie zakładaliśmy przed sezonem. Złożyło się na to wiele czynników i myślę, że każdy musi przemyśleć, dlaczego tak się stało. Myślę, że trzeba to zrobić, aby z tym klubem było lepiej, niż do tej pory. Każdy popełnił błędy, a nikomu nie można odmówić ambicji, bo wszyscy na boisku dali z siebie tyle, ile mogli. Myślę, że my, jako sztab, dawaliśmy naprawdę dużo. Czasami wydawało mi się, że wysłano nas na wyścig polonezów, tyle że maluchem i jeszcze na dokładkę zatankowanym w 1/3, dlatego, być może, tak to wygląda - skomentował na pomeczowej konferencji Kamil Socha, trener Bytovii Bytów.