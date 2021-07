Były senator Waldemar B. oskarżony o znęcanie się nad psem stanie przed sądem. Wyznaczona sędzia poprosiła o odsunięcie od sprawy

Pod koniec czerwca tego roku do Sądu Rejonowego w Kościerzynie trafił akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi B. byłemu senatorowi PiS z powiatu kościerskiego. Mężczyzna jest oskarżony o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Jednak póki co nie wiadomo, który sędzia będzie orzekał w sprawie byłego senatora. Osoba wyznaczona do rozpoznania sprawy złożyła wniosek o wyłączenie. Jak się okazuje, powodem takiej decyzji miała być znajomość z byłą żoną oskarżonego Waldemara B.