Były Radny Miasta Pruszcz Gdański, Marek Kamola, chory na białaczkę. Odbędzie się specjalna akcja rejestracji dawców szpiku

Marek Kamola był radnym V (lata 2006-2010) i VII kadencji (lata 2014-2018) rady [b]Miasta Pruszcz Gdański. Od ponad 20 lat jest także pracownikiem firmy LPP - jednej z największych firm w Pruszczu Gdańskim. Od kilku tygodni pan Marek jest poddawany intensywnemu leczeniu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku , w związku z zachorowaniem na ostrą białaczkę szpikową.

- Pan Marek to bardzo ciepła, życzliwa i chętna do współpracy osoba. W okresie pełnienia funkcji radnego bardzo angażował się w sprawy miasta — przyznała Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, przewodnicząca rady miasta. - Pracował w komisji gospodarki komunalnej i szczególnie istotne były dla niego wszystkie działania związane z inwestycjami w drogi, budowy ścieżek rowerowych czy placów zabaw. Z ogromnym smutkiem przyjęłam wiadomość o chorobie Pana Marka. Liczę, że będzie miał wystarczająco dużo siły, aby walczyć i szybko wróci do zdrowia. Bardzo mu tego życzę.