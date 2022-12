Były poseł PiS Andrzej Jaworski wrócił do polityki. "W okręgu gdyńskim wywołało to poruszenie"

Skąd chęć na powrót do polityki?

Nie jest do końca prawdą, że mnie nie było w polityce. Zajmowałem się w tym czasie gospodarką. Nie zapominajmy, że właśnie gospodarka jest nieodzowną częścią polityki i tak ją realizowałem. Natomiast co do zajmowania się polityką w sferze społecznej, bo o taką pewnie chodzi w pytaniu... czasami trzeba wrócić, by coś zmienić, by coś poprawić. Poza tym została mi złożona propozycja przygotowania tego okręgu do wyborów. Podjąłem się tego zadania, stąd też moja większa aktywność na Pomorzu.

Czy obecną pozycję - pełnomocnika - traktuje Pan tymczasowo?

Obecnie skupiam się na pracy politycznej w okręgu. Przygotowuję wraz z innymi działaczami nasz korpus ochrony wyborów, przygotowujemy także pełnomocników lokalnych do wyborów. Jesteśmy w trakcie finalizacji tego zadania. W partii politycznej jest tak, że jest jeden szef, który dba o to by partia mogła sprawnie funkcjonować, ma on też swój pomysł na zwycięstwo i wskazuje osoby do realizacji tego pomysłu. To szef partii zdecyduje, gdzie mamy dalej działać.