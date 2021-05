Były policjant z Gdańska pod sąd za korupcję, ukrywanie dowodów, przywłaszczenia i haracz

Krzysztof B., według śledczych, prowadząc jedno z postępowań przygotowawczych dotyczące przestępstwa oszustwa, uzależnił umorzenie od od zapłaty, jednak nie otrzymał pieniędzy, co wynikło z wcześniejszego skierowania do sądu aktu oskarżenia przez prokuratora. 39-latek miał też przywłaszczyć sobie laptop wart 800 zł pochodzący z przeszukania w tej sprawie.

To właśnie tam, a także w Gdyni, Lęborku i stolicy Pomorza długiej listy przestępstw dopuszczać się miał 39-letni dziś były policjant, który służył od 2007r., w wydziale dochodzeniowo-śledczym - od 2011r., a potem - od 2013r. w zespołach i referatach do walki z przestępczością gospodarczą.

- Krzysztof B. to obecnie były już funkcjonariusz jednego z komisariatów policji w Gdańsku, którego m.in. oskarżono o to, że jako policjant dopuścił się przestępstwa „sprzedajności”, niedopełnienia i przekroczenia obowiązków służbowych, ukrycia oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji prowadzonego postępowania przygotowawczego, a także popełnieniu przestępstwa oszustwa – wymienia prokurator Paweł Wnuk , rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Równocześnie były gdański policjant, zgodnie z aktem oskarżenia, „ukrywał szereg różnego rodzaju dokumentacji pochodzących z co najmniej kilkunastu” śledztw. Chodzi m.in. o opinię biegłego - eksperta i wydruki z policyjnych baz danych na temat osób występujących w prowadzonych postępowaniach, a także karty bankomatowe oraz szereg sfałszowanych dowodów osobistych.

- Krzysztof B. kilku kolejnych przestępstw dopuścił się również przy współdziałaniu z drugim występującym w sprawie oskarżonym, to jest z Arturem D. [dziś: 48 lat]. W ramach niniejszej znajomości Krzysztof B. najpierw nakłonił Artura D. do zażądania od jeszcze innej osoby haraczu w zamian za zwrot przywłaszczonego przez niego samochodu, to jest haraczu w kwocie ponad 5 tys. zł, a potem, po wszczęciu w tej sprawie postępowania karnego, zapewniał mu swoistą ochronę – tłumaczy prok. Paweł Wnuk.

Skutkiem działań b. policjanta miało być utrudnianie śledztwa ws. Artura D., a oskarżony Krzysztof B. podejrzany jest również o poświadczanie nieprawdy w dokumentach i odstępowanie od utrwalenia dowodów przestępstwa, co zostało potraktowane jako przekroczenie uprawnień służbowych.