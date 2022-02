Były piłkarz Lechii Gdańsk wrócił do Ekstraklasy. Daniel Łukasik zagra w barwach Radomiaka

Łukasik był piłkarzem Lechii od początku sezonu 2014/15 do końca 2019 roku. W międzyczasie był wypożyczony do niemieckiego klubu SV Sandhausen na sezon 2016/17, a po powrocie do Gdańska stał się ważnym zawodnikiem w zespole biało-zielonych.

W zespole biało-zielonych pozostawił po sobie dobre wrażenie i im dłużej grał w Gdańsku, tym bardziej stawał się ważną postacią środka pola. Bardzo dobrze wywiązywał się z roli łącznika między defensywą, a ofensywą, choć oczywiście miał na boisku więcej obowiązków związanych z zabezpieczeniem dostępu do własnej bramki. Grał w Lechii trenera Piotra Stokowca, która osiągnęła najlepsze wyniki w historii klubu. Z biało-zielonymi zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz brązowy medal mistrzostw Polski. Grał też w meczach kwalifikacji Ligi Europy przeciwko Broendby IF. Łukasik rozegrał w barwach Lechii rozegrał 128 meczów ligowych, w których strzelił dwa gole. Na początku 2020 roku zamienił biało-zielonych na Ankaragucu. W swojej karierze rozegrał pięć meczów w pierwszej reprezentacji Polski i raz wpisał się na listę strzelców.