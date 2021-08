Były piłkarz Lechii Gdańsk ma pewne miejsce w RC Strasbourg. Karol Fila gotowy na rywalizację z Leo Messim. Dojdzie do niej już w sobotę?

Fila ma za sobą debiut w barwach RC Strasbourg. Jego drużyna przegrała u siebie z Angers 0:2, a były zawodnik biało-zielonych zebrał bardzo dobrej recenzje za swój występ. Kibice klubu ze Strasbourga wręcz wybrali go najlepszym zawodnikiem w zespole gospodarzy. Takie oceny z pewnością budują pewność siebie zawodnika. Fila wyjechał do Francji z przekonaniem, że sobie poradzi i trafił do klubu, w którym trener chce na niego stawiać. To tylko dobrze wróży, a piłkarz powinien się rozwijać. Temu służy także rywalizacja z najlepszymi piłkarzami świata, a do takiej będzie miał okazję już w sobotę.

Zespół RC Strasbourg czeka prawdziwe wyzwanie, jakim będzie wyjazdowa rywalizacja z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain. Być może zadebiutuje już Leo Messi, więc wychowanek Lechii miałby okazję zmierzyć się ze słynnym Argentyńczykiem. Messi w barwach Barcelony, podobnie jak Neymar, grali w Gdańsku w towarzyskim meczu z Lechią. To było jednak osiem lat temu. Fila miał wówczas 15 lat, więc nie miał okazji zagrać przeciwko tym świetnym piłkarzom.