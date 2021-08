Był w Schalke 04, a teraz zagra w Bałtyku Gdynia. Oktawian Skrzecz wrócił do Trójmiasta i będzie występować w III lidze

Oktawian Skrzecz to wychowanek APLG, a później naturalną drogą trafił do Lechii Gdańsk. Był uważany za duży talent, ale nigdy nie zagrał w pierwszym zespole biało-zielonych.

15-letni zawodnik trafił szybko do notesów skautów wielu klubów w Europie. Nie brakowało propozycji, on sam chciał wyjechać z Polski traktując to jako szansę rozwoju i zrobienia wielkiej kariery. Skrzecz trafił do Schalke 04 Gelsenkirchen, ale ta przygoda nie potoczyła się tak, jak sobie wymarzył. Nigdy nie zagrał w pierwszej drużynie tego klubu. Najpierw grał w drużynach juniorskich, w 2017 roku występował w rezerwach Schalke, rozgrywając 15 meczów i strzelił trzy gole. Na tym zakończyła się jego gra w piłkę w Niemczech.

W 2017 roku Oktawian wrócił do Polski, ale nie zachwycił. Pół roku spędził w Śląsku Wrocław, a kolejne pół w GKS Katowice. Trafił do Korony Kielce, w której zaliczył siedem występów w PKO Ekstraklasie, a potem było tylko gorzej, bo trafiał do niżej notowanych zespołów Stomilu Olsztyn i Stali Rzeszów. W pierwszej lidze rozegrał 36 meczów, ale marzenia o wielkiej karierze stawały się coraz mniej realne.