Był poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego, ale wpadł z zupełnie innego powodu

Pijany mężczyzna we Władysławowie zaatakował ratowników medycznych samurajskim mieczem! Grozi mu 15 lat więzienia

57-latek we Władysławowie zaatakował mieczem samurajskim ratowników medycznych, wezwanych w celu udzielenia pomocy jego 44-letniej partnerce. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18.04.2021 r. Wykroczenie poza granice prawa to dla mężczyzny nie pierwszy raz, ale czy ostatni? Recydywiście grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.