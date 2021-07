Burze na Pomorzu we wtorek 27.07.2021 r. IMGW wydało ostrzeżenie!

Jak podaje IMGW we wtorek, 27 lipca , możemy spodziewać się burz w niemal wszystkich regionach naszego kraju. Wtorkowe burze najdotkliwiej jednak odczują mieszkańcy wschodniej, północnej oraz południowo-wschodniej Polski.

Synoptycy na wtorek 27.07.2021 r. wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem niemal dla całego kraju. Wyjątkiem jest jedynie województwo zachodniopomorskie, gdzie alert ma obejmować same burze. Zdaniem synoptyków IMGW, największym zagrożeniem ze strony warunków atmosferycznych będą opady deszczu, które na południowym wschodzie osiągną do 40 mm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed ulewami.

Prognoza pogody dla Pomorza - wtorek 27.07.2021 r.

IMGW informuje, że zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24°C w rejonie Półwyspu Helskiego do 28°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Trzeba więc uważać.