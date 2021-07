Burze i silny wiatr na Pomorzu 7.07.2021 r. Tak wyglądało środowe popołudnie na zdjęciach czytelników! [GALERIA]

Wimbledon. Uczeń przerósł mistrza. Hubert Hurkacz ograł Rogera Federera i jest w półfinale! Kolejny koncert Polaka

Hubert Hurkacz kontynuuje turniej życia. Polak pokonał 6:3, 7:6(4), 6:0 Szwajcara Rogera Federera w ćwierćfinale Wimbledonu i został drugim Polakiem w historii, któremu udało się dotrzeć (w singlu) w Londynie do czołowej czwórki. Kto by w to uwierzył jeszcze tydzień temu...