Burze i silne opady na Pomorzu 4.07.2021. Ostrzeżenia meteorologiczne dla woj. pomorskiego. Prognoza pogody

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej , w niedzielę (4.07.2021) od godz. 12, na obszarze całego woj. pomorskiego możliwe jest występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami także silnym (wysokość opadu od 30 mm do 50 mm). Deszczowi towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy również grad.

prognoza pogody, 4.07.2021. Na Pomorzu temperatura do 27 st. C

Według prognoz instytutu, na znacznym obszarze woj. pomorskiego występować będzie umiarkowane oraz duże zachmurzenie, okresami przelotne opady deszczu. Po południu należy spodziewać się burz. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 27 st. C, nad samym morzem ok. 20 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni, przechodzący w zmienny. W czasie burz porywy do 80 km/h.

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem z burzami zostały wydane dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Największe sumy opadu do 50 mm mogą wystąpić w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.