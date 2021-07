Burze i intensywne opady nad Pomorzem. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia

Burze i intensywne deszcze mają wystąpić w pasie od północnego krańca województwa pomorskiego, przez Warmię, Mazury, Mazowsze, centralną Polskę i województwo lubelskie, część wschodnią i południowo-wschodnią kraju.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm , lokalnie do 40 mm, możliwe opady gradu. Prognozowane porywy wiatru do 75 km/h - czytamy w ostrzeżeniu I stopnia, które obejmuje m.in. województwo pomorskie.