Bursztyn na przekopie mierzei. Są informacje o dużych bryłach. Na placu budowy obowiązują specjalne procedury

- Wartość 6,9 tony to ilość bursztynu, która znajduje się na całej Mierzei Wiślanej, nie zaś na terenie samej budowy - prostował później a Twitterze Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. - Na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej znajdują się dwa złoża bursztynu: 900 kg i 500 kg, przy czym tylko jedno z nich nadaje się do wydobycia.

Eksploracja złóż bursztynu to temat, który od początku planów budowy przekopu mierzei towarzyszy tej inwestycji. Jeszcze w 2016 przedstawiciele ówczesnego rządu Beaty Szydło mówili, że sprzedaż kopaliny wydobytej z przekopu "sfinansuje całą budowę". Później, choć badania geologiczne wskazywały, że złoża są rozproszone i trudne w eksploatacji, z ust przedstawicieli ministerstw klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych padały informacje o 6,9 tonach bursztynu.

Na początku roku Urząd Morski w Gdyni (to ta instytucja w imieniu rządu buduje przekop) poinformował, że do tej pory na terenie budowy kanału żeglugowego wydobyto 17 kg kopaliny. Uzyskano ją w trakcie prac, a nie zaplanowanej eksploatacji. Z tej zrezygnowano, bo zaangażowane środki miały przekraczać potencjalne zyski.

Jednak obecnie, na terenie Zatoki Gdańskiej postępują prace pogłębiarskie - powstaje tor podejściowy, którym statki będą wpływać do kanału, a następnie śluzą wpłyną na Zalew Wiślany. Wg nieoficjalnych informacji, to właśnie w czasie tych prac "wypłynęły" okazy bursztynu wielkości "szybkowaru" (może mieć wartość kilkudziesięciu tys. zł). Roboty miały zostać wstrzymane, a bryła miała zostać zabezpieczona i przekazana Urzędowi Morskiemu. Zaznaczmy bowiem, że jeszcze przed rozpoczęciem prac wprowadzone zostały na placu budowy procedury, mające przeciwdziałać "wyciekowi" znalezisk. Opiniował je Okręgowy Urząd Górniczy.



17 kg bursztynu wydobyto na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej do tej pory! Jak duże jest złoże "Bałtyckiego Złota" w tym miejscu?