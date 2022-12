Burmistrz Miastka zabarykadował się w swoim gabinecie. Jego poprzednik: To śmieszne | ZDJĘCIA Maria Sowisło

Burmistrz Miastka Witold Zajst kazał usunąć klamkę z drzwi do swojego gabinetu. Zamiast niej, jest gałka z kluczem. Drzwi można więc swobodnie otworzyć tylko od środka. Poprzedni burmistrz Miastka Roman Ramion przyznaje, że to śmieszne i co najmniej dziwne.